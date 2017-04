Elles comprennent des mesures autonomes sectorielles (restrictions à l’investissement et à l’exportation de services dans plusieurs domaines) et des mesures autonomes individuelles. 41 personnes et 7 entités sont désormais sanctionnées.

Face à la menace croissante du programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord, la France continuera avec détermination d’œuvrer avec l’Union européenne pour renforcer la pression internationale et lutter contre la prolifération des armes de destruction massive.