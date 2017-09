Les échanges porteront sur les enjeux d’actualité en matière d’aide au développement : engagements innovants avec les pays à revenu intermédiaire, transition numérique dans les pays en développement, amélioration du lien entre action humanitaire et politique de développement. Les ministres évoqueront également le plan d’investissement externe, instrument européen novateur visant à soutenir l’investissement public et privé en faveur du développement du continent africain et du voisinage de l’Union européenne. Ce plan comprendra notamment un fonds européen pour le développement durable, doté de 3,35 Mds Euros d’ici 2020 ; il devrait permettre de mobiliser jusqu’à 44 Mds Euros de projets d’investissement. La France plaidera pour sa mise en œuvre rapide, dès le sommet Union européenne-Afrique des 29 et 30 novembre.

A l’occasion de ce déplacement, Jean-Baptiste Lemoyne s’entretiendra avec Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, ainsi qu’avec ses homologues belge, suédois et britannique.