La France salue l’entrée en fonctionnement aujourd’hui même du programme européen de navigation par satellite Galileo, premier aboutissement emblématique de près de 20 ans d’efforts.



Constellation Galiléo © ESA/ill. Jacky Huart

Il s’agit d’une étape clef dans la construction de l’Europe spatiale et ,au-delà, un nouvel exemple concret des réalisations de l’Union Européenne pour le plus grand bénéfice de ses citoyens.

Je rappelle que ce programme a été lancé par l’Union Européenne en 1999 afin de renforcer son indépendance dans le domaine spatial et favoriser sa croissance économique.

Avec 18 satellites en orbite lancés depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou et le plus souvent au moyen du lanceur européen Ariane 5, la constellation Galileo est désormais en mesure d’offrir à l’ensemble des usagers et citoyens européens ses premiers services, notamment de géolocalisation.

Ces services seront progressivement enrichis et améliorés d’ici à 2020, date à laquelle la constellation avec 26 satellites en orbite, sera pleinement opérationnelle.

