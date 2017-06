Les échanges ont porté sur l’approche commune aux institutions et aux Etats membres en matière de développement, sur la préparation du sommet Union européenne-Afrique d’Abidjan en novembre prochain et sur le lien entre migrations et développement.

La France contribue à une politique européenne de développement ambitieuse, qui prend pleinement en compte les objectifs du développement durable et l’accord de Paris sur le climat.