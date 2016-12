Partager sur Google Plus

La Conférence « l’éducation à la citoyenneté : pour un monde solidaire », cofinancée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et la Commission Européenne, s’est tenue le 28 novembre 2016 au jardin d’acclimatation à Paris.

Organisée à l’occasion du quinzième anniversaire du Congrès de Maastricht sur l’éducation à la citoyenneté, cette conférence a permis à des décideurs de premier plan et à des acteurs du terrain :

1 - d’assurer un prolongement aux bases établies au cours des quinze dernières années en Europe dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté ;

2 - de réfléchir à des défis d’ampleur mondiale qui appellent des changements en profondeur grâce à l’éducation ;

3 - de mettre en commun et de faciliter l’étude des diverses expériences grâce à des stratégies et des pratiques couronnées de succès en matière de croissance et d’intégration au sein de chaque catégorie d’acteurs et entre certaines d’entre elles, ainsi que grâce à des expériences réussies dans d’autres domaines ;

4 - d’étudier des conceptions et des stratégies nouvelles d’éducation à la citoyenneté en Europe, en s’inspirant de l’action d’acteurs émergents et de la pratique existante en France et ailleurs.

L’éducation au développement et à la solidarité internationale constitue un volet important pour la France car elle vise à promouvoir la solidarité, l’interculturalité, la prise en compte des défis qui concernent l’ensemble des pays quel que soit leur niveau de développement (comme le changement climatique et la lutte contre les inégalités).

L’éducation au développement et à la solidarité internationale peut s’effectuer dès le plus jeune âge et dans toutes les disciplines.

Elle s’inscrit dans les dispositifs pédagogiques existants avec le concours des collectivités territoriales, d’intervenants extérieurs qualifiés, d’associations de solidarité internationale et d’acteurs de l’éducation populaire.