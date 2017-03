Cet accord, conclu à quelques jours de la visite officielle que le président Sarkissian effectuera en France les 8 et 9 mars, répond à l’appel lancé par le président de la République en Arménie en mai 2014 à renforcer les relations entre l’Union européenne et ce pays.

Cet accord permettra d’approfondir le dialogue politique entre l’Union européenne et l’Arménie autour de notre attachement commun à la démocratie, aux droits de l’Homme et à l’Etat de droit. Il facilitera le développement des coopérations dans les domaines de l’énergie, des transports et de l’environnement. Il créera de nouvelles opportunités en matière de commerce et d’investissements, tout en assurant la protection des indications géographiques françaises et européennes.