Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, sera présent pour répondre aux questions du public, avec Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, et Anne-Marie Autissier, sociologue de la culture et des médias, directrice de l’Institut d’études européennes de l’université Paris 8.

Cet événement est organisé par le "Mouvement associatif" et la plateforme "Eurocitoyens", avec le soutien de la Commission européenne et du ministère des affaires étrangères et du développement international.

A l’occasion de cette semaine de célébrations, Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, participe également à de nombreux événements organisés notamment par la société civile.

Après être intervenu, à Lille le18 mars lors des Etats généraux de l’Europe, il s’est rendu le 21 mars à Rome pour participer à la conférence internationale "A la recherche d’une nouvelle Europe : réflexions et perspectives" aux côtés de l’ancien président du Parlement européen, Enrique Barón, du secrétaire d’Etat italien chargé des affaires européennes, Sandro Gozi, et du ministre adjoint allemand chargé des affaires européennes, Michael Roth. A Paris, Harlem Désir intervient le 22 mars à la Maison de l’Europe lors d’une conférence-débat.

A cette occasion, la façade du Quai d’Orsay sera en partie mise en lumière et animée le vendredi 24 mars et le samedi 25 mars de 19h30 à minuit.