La France, profondément choquée, condamne fermement l’attaque à Sanaa, samedi 8 octobre, qui a fait plus de 140 morts et des centaines de blessés. Elle demande une enquête indépendante sur cette attaque, afin d’en identifier les auteurs.

Elle appelle l’ensemble des parties au conflit à respecter strictement le droit international humanitaire et à s’abstenir de toute nouvelle attaque de cette nature. Ce massacre souligne une nouvelle fois l’urgence d’une solution politique, afin de mettre un terme à la guerre au Yémen.

La France insiste pour que les parties coopèrent activement avec l’envoyé spécial du secrétaire général, Ismail Ould Cheikh Ahmed, qui a été reçu lundi 10 octobre, par Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Cette rencontre était l’occasion d’examiner la situation et les moyens d’aboutir au plus vite à une solution au conflit.