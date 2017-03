Cyril Bailleul/MAEDI Cyril Bailleul/MAEDI Cyril Bailleul/MAEDI Cyril Bailleul/MAEDI

Ils ont fait le point sur la médiation des Nations unies, à laquelle nous réitérons notre soutien, et sur les moyens de parvenir à une solution politique au Yémen.

Nous appelons l’ensemble des parties à faire les concessions nécessaires pour reprendre, sans précondition, les négociations sur la base de la feuille de route proposée par l’envoyé spécial.

L’attaque aérienne survenue contre un marché près d’Hodeïdah, le 10 mars dernier, a causé la mort de plusieurs civils. Nous le déplorons et présentons nos condoléances aux familles des victimes. Il est impératif que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles cessent et que toutes les parties respectent le droit international humanitaire.