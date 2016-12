Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, s’est entretenu le 7 avril avec Bui Quang Vinh, ministre vietnamien du plan et de l’investissement, en visite en France pour l’ouverture du deuxième dialogue économique de haut niveau France-Vietnam, initié à Hanoï en avril 2013.

Cette visite intervient six mois après la signature, le 25 septembre 2013 à Paris, d’un partenariat stratégique qui a vocation à renforcer nos échanges dans tous les domaines : politique, défense, économie, éducation, culture.

Les deux ministres ont souligné la qualité des échanges politiques et le dynamisme des liens culturels et de coopération. Ils ont marqué l’importance de renforcer les échanges économiques et commerciaux et de travailler activement en ce sens. L’entretien a permis d’aborder plusieurs projets de la relation bilatérale, notamment dans les secteurs aéronautique, énergétique et des infrastructures de transport, ainsi que les questions d’accès au marché, importantes pour le développement de nos échanges.