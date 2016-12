A la suite de son déplacement en Australie, Fleur Pellerin, secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, s’est rendue au Vietnam les 21 et 22 juillet. L’objectif de cette visite a été de développer notre relation commerciale bilatérale (encore déficitaire de 2 milliards d’euros) en accroissant la part de marché des entreprises françaises à la hauteur des ambitions fixées par le partenariat stratégique bilatéral signé en 2013.

C’est dans cette perspective que Fleur Pellerin a rencontré à Hanoï et Ho Chi Minh Ville les autorités vietnamiennes pour leur rappeler les attentes françaises en matière d’accès au marché, soutenir nos entreprises dans les secteurs stratégiques et faire connaître l’expertise française dans des domaines prometteurs, telles que les infrastructures urbaines. Fleur Pellerin a rencontré également les plus grands groupes vietnamiens afin de promouvoir l’attractivité de la France et de son tissu économique.

Elle était accompagnée d’une dizaine d’entreprises des secteurs de l’énergie, de l’agro-alimentaire et de la finance, ainsi que de M. Philippe Varin, représentant spécial pour l’ASEAN.

