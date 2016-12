Fleur Pellerin, secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, se félicite de la signature le 22 juillet à Hanoï d’un contrat d’assistance technique entre le consortium composé de la société d’ingénierie et de conseil Egis et du groupement d’intérêt public Assistance Technique France (ADETEF) d’une part, et le ministère du plan et de l’investissement du Vietnam d’autre part.

Cofinancé par l’Agence française de développement et la Banque asiatique de développement, ce contrat d’un montant de près de 3 millions d’euros vise à soutenir les partenariats public-privé au Vietnam dans le secteur des infrastructures. Ce contrat constitue une reconnaissance importante par le Vietnam de l’expertise française en matière d’infrastructures, alors que le pays vient de se doter d’un plan d’investissement dans ce domaine.

Fleur Pellerin était en déplacement au Vietnam, accompagnée par une dizaine d’entreprises issues notamment des secteurs de l’énergie et des transports.

Pour en savoir plus

Le déplacement de Fleur Pellerin au Vietnam (21 et 22 juillet 2014)