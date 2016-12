Partager sur Google Plus

Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, a co-présidé avec Nguyen The Phuong, vice-ministre du plan et de l’investissement, la 4ème session du dialogue économique de haut niveau franco-vietnamien.

En amont de la visite du président de la République au Vietnam début septembre, cette réunion, a permis d’évoquer la mise en œuvre de grands projets industriels franco-vietnamiens et les nouvelles perspectives pour les entreprises françaises, en particulier dans les domaines des transports, de la santé ou du spatial.

Elle a permis également d’étudier les opportunités de coopérations dans le domaine de l’adaptation au changement climatique et de l’agroalimentaire. Le commerce franco-vietnamien a connu une hausse significative en 2015 (+43%) pour atteindre 5,5Md€.