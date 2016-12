Partager sur Google Plus

Les autorités vietnamiennes viennent de procéder à la libération de MM. Nguyen Huu Cau, Cu Huy Ha Vu, Vi Duc Hoi et Nguyen Tien Trung, prisonniers politiques. C’est un développement positif.

Nous encourageons les autorités vietnamiennes à poursuivre dans cette voie et à assurer le respect de la liberté d’expression et d’opinion, conformément au pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies, auquel le Vietnam est partie.