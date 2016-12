A la suite d’intenses négociations qui ont débuté en octobre 2012, l’Union européenne et le Vietnam sont parvenus aujourd’hui à un accord de principe en vue d’un traité sur le commerce et l’investissement. Cet accord est le deuxième de son genre avec un pays membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Association of Southeast Asia Nations - ASEAN) après Singapour.

L’accord entre l’UE et le Vietnam est le plus ambitieux jamais conclu avec un pays en développement. Il constitue une étape essentielle dans la construction d’une relation étroite et durable avec l’Asie du Sud-Est, qui compte plus de 600 millions d’habitants et où sont présentes de nombreuses entreprises françaises (près de 400 entreprises françaises au Vietnam). Le commerce bilatéral entre la France et le Vietnam s’établit en 2014 à 3,8 milliards d’euros.

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux français de l’étranger, Matthias Fekl se félicite de l’annonce faite ce jour par les négociateurs en chef européen et vietnamien. Pour Matthias Fekl, « Cet accord renforcera de manière significative les liens économiques et commerciaux entre les deux parties : les entreprises françaises, en particulier les PME, pourront accéder dans des conditions optimales à un marché de 90 millions d’habitants et en forte croissance ».

L’accord annoncé est ambitieux et couvre un large périmètre. Il prévoit une réduction significative des droits de douane tout en protégeant les produits sensibles européens et vietnamiens et prévoit à terme la disparition de nombreuses barrières non tarifaires aux échanges. Un haut degré de protection a été obtenu pour les indications géographiques, comme le Champagne ou le Roquefort, ce qui correspond à une priorité constante de la France dans les accords commerciaux. Les entreprises européennes seront par ailleurs désormais autorisées à se porter candidates aux marchés publics au Vietnam, ce qui permettra de faire valoir l’expertise française dans ce domaine. Enfin, l’accord trouvé avec les autorités vietnamiennes se caractérise par un haut niveau d’exigence en matière de normes sociales et environnementales.

L’annonce de cet accord avait été précédée de progrès au niveau bilatéral avec l’ouverture récente du marché vietnamien à la viande de bœuf et aux pommes françaises, à la suite de démarches au niveau ministériel effectuées respectivement par Matthias Fekl et Martine Pinville en avril et en juillet 2015.