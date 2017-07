Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, s’est rendu au Vietnam les 14 et 15 avril. Il a assisté à la signature d’un accord avec BNP Paribas pour le financement de cinq des soixante-deux Airbus A 320/A321 commandés par la compagnie aérienne VietJet Air, pour un montant de 60 millions de dollars.

M. Fekl a visité le siège de VietJet Air à Ho Chi Minh Ville avec Mme Nguyen Thi Phuong Thao, vice-présidente et directrice générale de la compagnie. Ils ont salué la contribution des entreprises françaises et européennes Airbus et Safran au développement exceptionnel de cette compagnie. De nouvelles collaborations entre nos deux pays ont été évoquées, en particulier avec l’entreprise ATR.