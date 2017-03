A l’occasion du vingtième anniversaire de l’association des États riverains de l’Océan Indien (IORA), Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État chargé du développement et de la Francophonie, participe les 6 et 7 mars au sommet des chefs d’État et de gouvernement, au cours duquel il prononcera un discours sur la place de la France dans l’Océan Indien.