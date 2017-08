Les échanges commerciaux entre la France et l’ASEAN sont en progression et représentent près de 30 Mds € en 2016.

Les visites de haut niveau qui ont jalonné notre histoire commune témoignent des liens étroits de la France avec les pays d’Asie du Sud-Est. Nos relations d’amitié et de confiance se traduisent par des coopérations toujours plus nombreuses dans les domaines économique, universitaire et culturel, mais aussi en matière de sécurité.

Nos liens privilégiés nous permettent de faire face ensemble aux grands défis globaux sur la base de nos principes partagés, notamment l’attachement au droit international et au multilatéralisme.

Alors que l’Union européenne a également fêté cette année son 60ème anniversaire, la France souhaite que les échanges entre nos deux organisations régionales s’intensifient encore.