La France félicite chaleureusement Jean-Claude de L’Estrac, secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, premier lauréat du Prix « New African Face Award » qui lui a été remis le 31 mars à Dakar.

Ce prix, décerné dans le cadre de la première édition des trophées « Africa Worldwide Awards 2016 », récompense une personnalité africaine dont les idées, les actions et l’influence contribuent à l’unité politique et économique de l’Afrique.

Par son talent et son dévouement à la Commission de l’océan Indien, Jean-Claude de L’Estrac est une figure éminente et un acteur essentiel de la paix et du développement de l’Indianocéanie où vivent plus d’un million de Français.