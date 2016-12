Le ministère des affaires étrangères et du développement international et le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique organisent du 26 au 28 octobre les journées "Afrique, développement et numérique" (Bercy).

Ces journées s’inscrivent dans la mise en œuvre du "plan développement et numérique" publié en décembre 2015 et qui vise à renforcer la place du numérique dans notre politique d’aide au développement. Rédigé avec les acteurs publics, privés et associatifs, ce plan décline des actions prioritaires, portant notamment sur le renforcement des liens entre les écosystèmes français et africains du numérique.

Cette manifestation permettra également de présenter le sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert qui sera organisé en France du 7 au 9 décembre.

André Vallini, secrétaire d’État chargé du développement et de la Francophonie, interviendra lors de la journée de clôture et rappellera le rôle du numérique dans les stratégies de développement en particulier en Afrique.

Voir aussi :

Présentation des journées Afrique Développement et Numérique 2016 (26-28 octobre 2016, Paris)