Il a notamment évoqué la crise alimentaire qui frappe actuellement des pays d’Afrique (Soudan du Sud, Nigeria, Somalie) et le Yémen et a appelé les collectivités locales à se mobiliser, en ayant recours aux outils mis à disposition par le ministère des affaires étrangères et du développement international, tel que le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO).

La commission nationale de la coopération décentralisée s’est réunie aujourd’hui en séance plénière au Quai d’Orsay sous la présidence de Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat chargé du développement et de la Francophonie. Cette institution nationale de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales permet d’aborder plusieurs sujets stratégiques, comme l’action des collectivités territoriales françaises au sein de l’Union européenne ou dans le domaine de la coopération internationale et du développement.