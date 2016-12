Partager sur Google Plus

Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, a reçu huit représentants d’entreprises françaises présentes en Afrique, en présence de Alexandre Vilgrain, président du conseil des investisseurs français en Afrique (CIAN), et Etienne Giros, président délégué.

Cette rencontre a permis d’identifier des pistes d’amélioration pour accompagner les entreprises dans leur essor en Afrique, alors que s’y développent de nouveaux modes de consommation et que le secteur numérique y connaît une importante croissance.

Le continent africain est appelé à devenir l’un des plus importants marchés du monde à l’horizon 2050. Il représente aujourd’hui le deuxième excédent commercial de la France et plus de 40 000 entreprises françaises - soit un tiers des entreprises exportatrices - ont exporté vers un pays africain en 2015.

Jean-Marc Ayrault a invité les entreprises à accompagner le développement durable et solidaire du continent africain.

