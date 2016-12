Annick Girardin, secrétaire d’État chargée du développement et de la Francophonie, a participé au forum "l’Afrique après 2015" à Berlin.

Co-organisé par l’Allemagne, l’OCDE et l’Union Africaine, ce forum annuel réunit des responsables politiques, des économistes et des chercheurs pour échanger sur les perspectives de croissance et de développement du continent africain. Cette année, le forum traite plus particulièrement des questions démographiques et des conséquences du dérèglement climatique sur l’agriculture. Annick Girardin y a rappellé la nécessité d’inclure dans un même combat lutte contre le dérèglement climatique et lutte contre la pauvreté.

A l’occasion de son déplacement à Berlin, Annick Girardin a rencontré son homologue allemand, Gerd Müller, et le président de la Banque allemande pour le développement (KFW), Ulrich Schröder.