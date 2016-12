Partager sur Google Plus

Le dix-septième Forum international sur le continent africain (FICA) de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) s’est ouvert le 19 mai à Paris, à l’Ecole militaire.

Cette nouvelle édition du FICA abordera la thématique « La lutte contre le terrorisme en Afrique : comment agir sur les causes et les effets ? ».

Des auditeurs représentant 47 pays africains, l’Union africaine et 6 organisations sous régionales africaines, participent à ces travaux qui s’achèveront le 26 mai.

Cette rencontre, dont le ministère des affaires étrangères et du développement international assure le financement et la conception en liaison avec l’IHEDN, permettra aux participants de réfléchir et d’échanger sur les problématiques suivantes :

les causes du développement du terrorisme en Afrique ;

* quelles adaptations sont nécessaires pour les forces armées et les forces de sécurité africaines pour lutter contre la menace terroriste ?

la lutte contre la radicalisation ;

la coopération régionale et la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme en Afrique ;

l’Etat de droit et la lutte contre le terrorisme ;

Ce forum permettra également de présenter les principaux aspects de la coopération menée, dans un esprit de partenariat, par la France et par l’Europe avec l’Afrique dans les domaines se rapportant à la sécurité et à la défense.